«Обойдемся без всякого Ютуба»: Милонов отреагировал на блокировку фильма о Крыме

Видеохостинг YouTube сделал пометку «шок-контент» на документальном фильме «Крым. Путь домой» Андрея Кондрашова, выпущенном в 2015 году. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в отношении видео поступило большое число жалоб, написал сайт kp.ru.

Парламентарий ответил на вопрос журналиста, для кого может быть оскорбителен этот фильм.

«Для свидомых — понятно, для кого это оскорбительно. Многие из них до сих пор икают из-за Крыма. Видимо, была организована кампания по сбору жалоб с украинской стороны», — считает Милонов.

По его мнению, YouTube вновь применил стандартный подход, предполагающий, что нужно блокировать все, на что жалуются пользователи. Депутат посоветовал поставить фильм на сайт правительства Крыма и в национальную сетку телевещания. Милонов пояснил, что так мы «обойдемся без всякого Ютуба».

Он добавил, что еще нужно потратиться на иностранную озвучку. Тогда наши фильмы будут не только визуально, но и лексически понятны иностранцам.