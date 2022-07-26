Двусторонние отношения с Грецией прекратились в считаные дни. Это произошло в феврале, сказал в эфире телеканала «Россия 24» посол России в этой стране Андрей Маслов. Его заявление привело РИА «Новости».

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Нет никакого сотрудничества, нет контактов. Словом, буквально в считаные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», — сказал он.

Андрей Маслов обратил внимание на то, что греческое правительство критикуют за такую политику. Впервые за 200 лет страны прекратили сотрудничать, хотя Россия не сделала Греции ничего плохого.

Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис ранее показал предвыборный плакат в поддержку России, сообщил RT.