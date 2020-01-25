Обновленный украинский танк Т-64 показали на видео

Испытания новой версии украинского танка Т-64 в различных погодных условиях и типах местности сняли на видео. Кроме проезда по заснеженным ямам и канавам с грязью боевая машина продемонстрировала автоматический заряд снаряда и стрельбу по мишеням.

Как напомнил сайт Defence Express, первый Т-64 выпустили еще в 60-х годах годах прошлого века в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Тогда эта боевая машина стала революцией в мировом танкостроении. Именно на этом танке после внедряли и испытывали все дальнейшие разработки.

После распада Советского Союза Украина продолжила развивать Т-64, взяв за основу модернизированную версию 1985 года с управляемыми ракетами «Кобра» и возможностью поражать цели на расстоянии в четыре километра.

В 2005 году появился Т-64БМ «Булат», который получил новую систему управления огнем, динамическую защиту, мощный двигатель и возможность стрельбы противотанковыми ракетами «Комбат».

После начала военных действий в Донбассе танк Т-64БМ «Булат» проявил себя как надежная боевая машина. Известен случай, когда его обшивка выдержала восемь попаданий боеприпасов. Слабой стороной защиты стала ее перегрузка, а защита «Нож» в полевых условиях оказалась бесполезной.

На видео представлен Т-64 2017 года. Новая машина оснащена тепловизионным прицелом, который позволяет находить цели на расстоянии до пяти километров. Командир экипажа, механик и водитель получили современные ночные приборы наблюдения электронно-оптическим преобразователями.

Украинская армия получила 150 единиц таких машин. Сегодня они производятся на «Харьковском бронетанковом заводе и «Львовском бронетанковом заводе».