Обновленный Renault Duster представят в России 11 февраля
Компания Renault 11 февраля представит новое поколение кроссоверов Duster на российском рынке. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
Изменения коснулись внешнего вида машины. Она получила новую радиаторную решетку, лобовое стекло стало более пологим, а колесные арки — более массивными. Также стали больше размеры автомобиля.
По данным инсайдеров, новая модель имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель H4M мощностью 114 лошадиных сил и 150-сильный бензиновый турбомотор H5Ht на 1,3-литра.