Обновленный Renault Duster представят в России 11 февраля

Изменения коснулись внешнего вида машины. Она получила новую радиаторную решетку, лобовое стекло стало более пологим, а колесные арки — более массивными. Также стали больше размеры автомобиля.

По данным инсайдеров, новая модель имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель H4M мощностью 114 лошадиных сил и 150-сильный бензиновый турбомотор H5Ht на 1,3-литра.