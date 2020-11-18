Обновились правила проведения Евровидения-2021

Для участия в Евровидении-2021 артисты должны будут записать свои живые выступления. Известно, что конкурс обязательно состоится по одному из четырех возможных сценариев, но наличие записи обеспечит выступление любой страны независимо от обстоятельств.

Об этом сообщается на официальном сайте песенного смотра. Результаты жеребьевки полуфинала, отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса, как уже ранее стало известно, сохранятся.

Каким образом заявленные участники мероприятия примут в нем участие, станет известно позднее. Организаторы конкурса допускают, что из-за COVID-19 многие не смогут приехать в Роттердам.

Поэтому живую запись выступления музыкантов, снятую в три дубля, надо будет представить в оргкомитет конкурса до его начала. По традиции она должна быть уникальной и не публиковаться до конкурса, назначенного на май 2021 года.

Во время съемок номера по прямому соединению за этим будут наблюдать исполнительный руководитель «Евровидения», независимый наблюдатель и представитель вещателя. Они обеспечат честность конкурса, помощь и поддержку исполнителей.

Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении-2020». Музыканты намерены вновь пройти отбор внутри страны и готовятся записать для него несколько новых песен.