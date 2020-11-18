Обновились правила проведения Евровидения-2021
Об этом сообщается на официальном сайте песенного смотра. Результаты жеребьевки полуфинала, отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса, как уже ранее стало известно, сохранятся.
Каким образом заявленные участники мероприятия примут в нем участие, станет известно позднее. Организаторы конкурса допускают, что из-за COVID-19 многие не смогут приехать в Роттердам.
Поэтому живую запись выступления музыкантов, снятую в три дубля, надо будет представить в оргкомитет конкурса до его начала. По традиции она должна быть уникальной и не публиковаться до конкурса, назначенного на май 2021 года.
Во время съемок номера по прямому соединению за этим будут наблюдать исполнительный руководитель «Евровидения», независимый наблюдатель и представитель вещателя. Они обеспечат честность конкурса, помощь и поддержку исполнителей.
Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении-2020». Музыканты намерены вновь пройти отбор внутри страны и готовятся записать для него несколько новых песен.