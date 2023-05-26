Мир 26 мая 2023, 19:06 Обнявшего Шольца мужчину задержали в аэропорту Франкфурта Bild: неизвестный прорвался в кортеж канцлера ФРГ Шольца и обнял его Unsplash

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Неизвестный преодолел охрану в аэропорту Франкфурта-на-Майне и прорвался к канцлеру Германии Олафу Шольцу, который возвращался с мероприятия, посвященного 25-летию Европейского центрального банка. После того как мужчина обнял Шольца, полиция задержала его, сообщила газета Bild.

По данным издания, незнакомец подбежал к политику 24 мая, когда Шольц направлялся к правительственному самолету. Он пожал канцлеру руку и стал обнимать.

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Выяснилось, что перед этим мужчина ехал на своей машине следом за кортежем Шольца. Полиция и телохранители канцлера не сразу заметили автомобиль немца.

Полицейские задержала мужчину и провела допрос. В ведомстве Шольца сообщили, что для него это стало «удивительно теплым объятием». Охранники немецкого канцлера пообещав больше не допускать подобного.

Ранее немецких пользователей Twitter разозлило заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Запад обязан продолжать поддерживать Украину. Немцы также заметили, что политик прогибается под США.