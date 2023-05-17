Мир 17 мая 2023, 05:13 «Обнимая за плечи, ведет на убой». Американцы высказались о возможных поставках F-16 на Украину Читатели Breitbart назвали возможную поставку самолетов F-16 на Украину отправкой на убой Unsplash

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Читатели американского издания Breitbart негативно отреагировали на информацию о совместной работе Великобритании и Украины по ускорению получения киевским режимом западных истребителей F-16. Комментаторы назвали это отправкой техники на убой.

Читатели заявили, что ситуация день ото дня становится все более странной. Они поинтересовались, действительно ли Великобритания хочет быть «частью этой аферы».

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«Великобритания — самый лучший друг Украины, который, обнимая ее за плечи, ведет ее на убой», — пошутил один из читателей.

«Не могу дождаться, когда эти разжигатели войны [президент США Джо] Байден и [президент Украины Владимир] Зеленский получат по заслугам», — заявил другой.

Еще один пользователь отметил, что конфликт на Украине не касается США.

«США уже дали ей в пять раз больше, чем стоило. И все мы прекрасно знаем, в чьи карманы попали эти деньги», — написал читатель.

«Все упирается в то, чтобы давать деньги клоуну-диктатору», — прокомментировал пользователь.

Один из читателей заявил, что правительство Великобритании «вышло из-под контроля».