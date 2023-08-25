Мир 25 августа 2023, 01:23 Обнаженный «человек-волк» попал в объектив камеры в Германии Bild: туристы сфотографировали нелюдимого «человека-волка» в горах Гарц в ФРГ Freepik

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В Германии в горах Гарц на камеру засняли отшельника, которого местные жители называют «человеком-волком». Об этом сообщило издание Bild.

Затворник живет в лесах недалеко от Бланкенбурга, он уже много лет привлекает внимание журналистов. Некоторые люди видели в этой местности примитивные жилища и ямы для костра.

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Когда двое жителей Хальберштадта прибыли на местную пещеру для осмотра, то увидели там обнаженного человека в возрасте около 40 лет. По словам одной из очевидец, странный мужчина около 10 минут непрерывно смотрел на нее.

«Когда мы дошли до пещер, то увидели перед собой „человека-волка“. Он стоял над одной из пещер, держа в руках длинную палку, которая была похожа на копье», — заявила она.

Ранее стало известно о смерти отшельника в Пермском крае, который до этого семь лет прожил в землянке. Местные рыболовы называли пещерника «дедом Мазаем». Они регулярно помогали затворнику и поддерживали контакты с ним. Когда мужчина перестал выходить на связь, то жители забили тревогу и вызвали полицию.