Труп чиновника Министерства обороны Тайваня обнаружили в отеле

Заместитель главы отдела исследований и разработок Министерства обороны Тайваня Оу Ян Ли-син умер от сердечного приступа. Его тело нашли в отеле, сообщило Центральное информационное агентство.

По данным правоохранителей, никаких следов насильственной смерти на трупе не было обнаружено. Семья чиновника уточнила, что у погибшего и раньше были проблемы с сердцем.

Оу Ян в момент смерти находился в командировке в округе Пиндун Тайваня. В 2022-м он получил пост замглавы отдела исследований Минобороны Тайваня и занимался проектами по производству ракет.

Ранее отношения Китая и Тайваня обострились после того, как последний посетила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее визит состоялся 2 августа. После этого правительство КНР устроило военные учения на границах с Тайванем.