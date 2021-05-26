Новый вариант коронавируса обнаружили в Бразилии

Новая разновидность коронавируса выявлена учеными в бразильском штате Сан-Паулу. Он получил наименование P.4, сообщил портал G1.

Новый вариант неизвестного происхождения был впервые обнаружен в городе Мокока и широко распространился в городе Порту-Феррейра.

«Эта новая разновидность родственна варианту P.1, поскольку она имеет общее происхождение от штамма B.1.1.28 (бразильский штамм — прим. ред.), от которого произошли варианты P.1, P.2 и P.3, выявленный на Филиппинах», — рассказал вице-президент бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу. Его цитирует ТАСС.

По словам Араужу, там, где новая разновидность выявлена сейчас, преобладают вариант P.1 и британский штамм. Но при этом ученый отметил, что динамика распространения P.4 весьма беспокоит.

На сегодня нет достаточных подтверждений тому, что P.4 более заразен или вызывает более тяжелое течение заболевания. Вместе с тем, по данным официальной статистики, в мае в Порту-Феррейра было зарегистрировано наибольшее число смертей от последствий коронавируса, чем в предыдущие месяцы.

26 апреля бразильский регулятор запретил ввоз в страну «Спутника V». Однако ввиду высокой смертности населения и низкого уровня выздоровления президент Агентства национальной безопасности и обороны Бразилии Наир Блэр обратилась к правительству с просьбой поставить в страну 500 миллионов доз российской вакцины «Спутник V».

Технологическая документация вакцины «Спутник V», на получении которой настаивало бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), передана регулятору прокуратурой штата Баия. Она представляет интересы консорциума девяти северо-восточных штатов страны. Это объединение договаривалось с Российским фондом прямых инвестиций о приобретении препарата.