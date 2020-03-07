Обнаружены изменения симптомов коронавируса

Ученые из Китая заметили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом в начале вспышки и сейчас. Согласно исследованию, у тех пациентов, которые заболели позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.

Об этом сообщил портал Social Science Research Network (SSRN). Ученые вели наблюдение за 89 пациентами в Ухане.

Людей разделили на две группы. В первой оказался 31 человек, заразившийся коронавирусом в период с 16 по 22 января. Во второй — 58 больных, которые были доставлены в больницу с 23 по 29 января.

В первой группе у большинства людей были замечены такие симптомы, как высокая температура, боль в мышцах, слабость, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. Эти же симптомы были и у пациентов из второй группы, но выражены они были слабее или вовсе отсутствовали.

При этом кашель, диарея, тошнота и тяжесть в груди врачи наблюдали у всех пациентов.

Эти наблюдения позволили медикам предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп.

Китайские специалисты предупредили, что все это также свидетельствует о том, что вирус может на протяжении очень длительного времени не проявлять себя в организме. Кроме того, вирус мутирует, и поэтому разные его формы проявляются тоже по-разному.

Число зараженных в мире превысило 102 тысячи человек. Более 3,4 тысячи пациентов умерли. Вылечились больше 57,6 тысячи пациентов. В России зафиксировано шесть новых случаев инфицирования коронавирусом.