Мир 14 августа 2023, 14:08 Обнаружение по звуку. Украинский генерал пожаловался на трудности в работе с российскими БПЛА Украинский генерал Наев признал неспособность ПВО ночью сбивать БПЛА над Киевом РИА «Новости»

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Военным Вооруженных сил Украины приходится отслеживать приближающиеся российские беспилотники на слух. Особенно сложно вычислить траекторию их движения ночью. Командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев объяснил «РБК-Украина», почему системе ПВО не удалось защитить Киев от ударов дронами. Его процитировал RT.

«Их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически, по звуку двигателя, и определить направление их полета в ночное время довольно сложно», — сказал Наев.

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Украинский генерал отметил, что противодействовать российским БПЛА трудно, потому что для реагирования мобильным огневым группам нужно знать направление их движения. Спрогнозировать маршрут дронов, услышав только звук двигателя, непросто, заявил Наев.

Ночью 11 августа в Киеве услышали громкие звуки. Мэрия подтвердила мощные взрывы. Очевидцы заявили, что они произошли в районе аэропорта Жуляны.