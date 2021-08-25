Полиция острова Хоккайдо нашла на берегу около поселка Сибецу гидрокостюм, в котором россиянин Ваас-Феникс Нокард мог приплыть с Кунашира к берегам Японии. Об это сообщил телеканал Sapporo TV со ссылкой на источники в полиции.

Гидрокостюм нашли в шести километрах от места, где был обнаружен мужчина.

По данным телеканала Hokkaido TV, Нокард купил белье, рюкзак и обувь в магазине поселка Сибецу, он расплатился японскими иенами.

Ранее писали, что житель Хоккайдо 19 августа нашел около полицейского участка поселка Сибецу иностранца. Человек рассказал, что он гражданин РФ и приплыл с Кунашира, чтобы попросить убежище. Последняя информация была противоречивой.

Мужчину доставили в иммиграционную службу Саппоро. Посольство РФ в Японии сообщило, что имя этого человека — Ваас-Феникс Нокард. Генеральное консульство России в Саппоро требует допустит к нему своих дипломатов, но японские власти пока не дали разрешения.

Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо составляет около 25 километров. Температура воды в конце августа — примерно +15 градусов.