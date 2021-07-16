Обнаружен дефект в истребителях F-35 ВВС США

В истребителях пятого поколения F-35 ВВС США, которые ранее считались одними из лучших военных самолетов современности, в ходе эксплуатации обнаружили дефект. Теперь их придется дорабатывать, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на The Drive.

Оказалось, что сплав силиката кальция, магния и алюминия, который используется в этих самолетах для термозащиты двигателей, со временем начинает разрушаться. Из-за этой проблемы несколько десятков истребителей вышли из строя.

Создание F-35 обошлось США в 400 миллиардов долларов (около 30 триллионов рублей). Теперь на доработку и исправление дефектов США также придется потратить значительные суммы.