Обнародованы планы возможного нападения КНДР на Южную Корею
Согласно докладу, опубликованному на сайте организации, первый вариант предполагает пятиминутную атаку на южнокорейский крупный промышленный объект.
Второй — одноминутную атаку вдоль демилитаризованной зоны, третий — одноминутную атаку на центр Сеула, четвертый — часовое нападение вдоль демилитаризованной зоны и пятый — часовая атака на центр Сеула.
В всех вариантах специалисты учли примерное количество артиллерии КНДР, плотность населения в возможных районах боевых действий и вероятное место -нахождения людей. Так при развитии какого-либо сценария количество жертв при может достигнкть минимум 4,5 тысячи человек.
Аналитики отмечают, пока для Южной Кореи, США и их союзников ключевой целью является избежание ситуации, в которой КНДР может принять решение ударить по своему южному соседу.
Ранее в СМИ появилась информация о конфиденциальном докладе ООН, в котором говорится, что Северная Корея могла создать миниатюрные ядерные устройства. Также предполагается, что она стремится к «развитию миниатюризации» и в дальнейшем.