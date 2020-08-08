Обнародованы планы возможного нападения КНДР на Южную Корею

Американская исследовательская компания RAND Corp. Обнародовал вероятные сценарии потенциального нападения Северной Кореи на Южную. Всего их пять.

Согласно докладу, опубликованному на сайте организации, первый вариант предполагает пятиминутную атаку на южнокорейский крупный промышленный объект.

Второй — одноминутную атаку вдоль демилитаризованной зоны, третий — одноминутную атаку на центр Сеула, четвертый — часовое нападение вдоль демилитаризованной зоны и пятый — часовая атака на центр Сеула.

В всех вариантах специалисты учли примерное количество артиллерии КНДР, плотность населения в возможных районах боевых действий и вероятное место -нахождения людей. Так при развитии какого-либо сценария количество жертв при может достигнкть минимум 4,5 тысячи человек.

Аналитики отмечают, пока для Южной Кореи, США и их союзников ключевой целью является избежание ситуации, в которой КНДР может принять решение ударить по своему южному соседу.

Ранее в СМИ появилась информация о конфиденциальном докладе ООН, в котором говорится, что Северная Корея могла создать миниатюрные ядерные устройства. Также предполагается, что она стремится к «развитию миниатюризации» и в дальнейшем.