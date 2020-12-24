Обнародовано предсказание Ванги на 2021 год

Перед тем, как покинуть Белый дом, 45-й президент США заболеет «таинственной болезнью». Она сделает его глухим и вызовет черепно-мозговую травму.

В 2021 году ученые найдут лекарство от рака.

«Придет день, когда рак будет связан железными цепями», — говорила провидица.

Также Ванга сделала для России два предсказания на следующий год.

«Три великана объединятся. У некоторых людей будут красные деньги. Я вижу цифры 100, пять и много нулей», — говорила она.

Интерпретировать слова можно следующим образом: три великана — это Россия, Индия и Китай, «красные деньги» — банкноты в 100 юаней и пять тысяч рублей. Обе красного цвета. Однако в стране также прекратится производство бензина, а поезда будут «летать с помощью солнечного света». Предположительно, Ванга имела в виду альтернативные энергетические технологии вроде солнечных батарей.

Согласно предсказаниям, экономика Европы рухнет, исламистские террористы будут совершать нападения в странах ЕС. Мир будет страдать от множества катаклизмов и великих бедствий, отметила «Политика Сегодня». Кроме того, в 2021 году человечество захватит «сильный дракон». Некоторые допускают, что так завуалирован Китай. КНР преуспела в стремительном экономическом развитии, наращивании военной мощи.

Предсказательница Ванга умерла в возрасте 85 лет в 1996 году.