Обмен заключенными между Россией и Украиной. Видеотрансляции из Внуково и Борисполя

Российский лайнер уже находится в киевском аэропорте Борисполь, а самолет в цветах флага Украины приземлился в московском Внуково. Это происходит на фоне сообщений об обмене заключенными между странами. «360» ведет прямую видеотрансляцию событий из воздушных гаваней столиц двух государств.

Трансляция из Москвы

Трансляция из Борисполя

Подготовка к обмену заключенными между Москвой и Киевом началась после телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

5 сентября Путин заявил, что переговоры касательно обмена заключенными с украинской стороной практически завершены. Он отметил, что обмен будет масштабным.

6 сентября Зеленский издал указ о помиловании граждан из перечня имен на обмен, утверждали юристы. По предварительным данным, обмен должен состояться в субботу, 7 сентября.

Ранее корреспондент «360» сообщил, что из СИЗО «Лефортово», где содержались заключенные граждане Украины из обменного списка, выехала автобусная колонна, состоящая из трех машин. Позже автобусы приехали во Внуково.

Ранее «Пятый канал» опубликовал видео на котором видно, что в аэропорт Борисполь также прибыла колонна автобусов. В салоне, предположительно, находились ранее задержанные на Украине россияне.