Обмен пленными с Киевом начался в Донбассе

Автобусы с пленными сопровождают омбудсмены ДНР и ЛНР. Транспортные средства уже заезжают на контрольный пункт пропуска «Майорский», где и пройдет «Большой обмен».

«Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР», — рассказала омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Она добавила, что Киев должен передать ДНР 87 граждан, а со стороны самопровозглашенной республики будет передано 55 человек.

«Мы разыскиваем еще порядка 160 человек, но, надеюсь, потом работа пойдет быстрее. Переговорщики ведут себя корректно, у нас возобновился диалог», — пояснила Морозова.

Произвести обмен пленными стороны договорились 9 декабря во время саммита «нормандской четверки» в Париже. там они озвучили формат обмена «всех установленных на всех установленных». В декабре 2017 года произошел предыдущая передача граждан между Киевом и Донбассом.