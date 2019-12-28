Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря

Она отметила, что украинская сторона передаст 87 человек, а Донецк и Луганск освободят 55 человек.

«Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу „всех установленных на всех установленных“», — рассказала Морозова. Она подчеркнула, что мероприятие 29 декабря пройдет согласно договоренности лидеров «нормандской четверки». В пресс-службе омбудсмена уточнили, что цифры по пленным предварительные. Верификация лиц, которых планируют обменять, пока продолжается.

9 декабря в Париже состоялся первый после долгого перерыва саммит по урегулированию конфликта в Донбассе. В мероприятии приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Одним из важнейших ожидаемых достижений переговоров стало соглашение об обмене задержанными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года.