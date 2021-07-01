Обмен песет на евро завершился в Испании

Обмен старой испанской валюты песет на евро прекратился в стране 1 июля. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным СМИ, предыдущим днем испанца могли обменять валюту в последние раз. Теперь песеты могут использоваться лишь как предмет коллекционирования. Обменять можно было любые старые купюры и монеты, выпущенные после 1939 года.

Самыми дорогими стали монеты номиналом пять песет 1945 года выпуска. За них можно было получить до 20 тысяч евро.