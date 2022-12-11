Мир 11 декабря 2022, 00:35 Обмен Бута на Грайнер потребовал сложных компромиссов — СМИ WP: обмен Бута на Грайнер потребовал сложных компромиссов со стороны США РИА «Новости»

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Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер потребовал от чиновников США пойти на сложные политические компромиссы. Об этом заявила газета The Washington Post со ссылкой на представителей правительства страны.

По словам собеседников издания, некоторые сотрудники Минюста США не хотели выдавать Бута России. Они называли безумием обмен торговца оружием на баскетболистку. При этом россиянин неоднократно отвергал все обвинения в контрабанде оружия и поддержке терроризма.

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Больше всего чиновников, как отметили неназванные представители правительства, не устраивало то, что Россия не хотела отдавать вместе с Грайнер заключенного ветерана морской пехоты Пола Уилана. Представители Госдепа США хотели выдать Бута, а вернуть сразу и Грайнер, и Уилана.

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«По словам высокопоставленных чиновников, в частном порядке те же самые разногласия проявляли себя и внутри американской администрации, перекликаясь с привычными бюрократическими проволочками», — отметили авторы статьи.

Ранее Бут рассказал, что самым сложным в американской тюрьме для него стало отсутствие возможности общаться с близкими.