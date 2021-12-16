Обманутый военными предприниматель устроил акцию с надувными танками в центре Киева

Частный предприниматель с Украины устроил на Арсенальной площади Киева акцию протеста с макетами танков в натуральную величину. По его словам, его обманули военные. Об этом сообщило издание «Вести».

Некая украинская воинская часть устроила тендер на изготовление таких макетов для обучения солдат. Его и выиграл «герой дня», потратив на резиновые танки 1,2 миллиона гривен (44 тысячи долларов) из собственного кармана. Однако представители части отказались забирать заказ и разорвали документы.

«Я надул танки, а военные — меня», — гласит лозунг акции. Танки заняли почти половину площади. За указанную в тендере оплату в это время идет судебный процесс.

Ранее военный эксперт, специалист по оружию Алексей Леонков заявил, что ни один из военнослужащих ВСУ не отличается храбростью. Наоборот, по его словам, эти люди подлые.

Он выразил уверенность, что храбростью отличаются защитники Донбасса. Воинственные заявления же армейских чинов ВСУ — это просто желание прославиться, а также поддержать воинственные настроения на Украине.