Мир 09 февраля 2024, 10:49 «Обманул своих избирателей». Зеленский испугался неонацистов и встал на их сторону Президент Путин: у Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией Официальный сайт президента Украины

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Президент России Владимир Путин заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры, во всяком случае была. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сказал, что поднимал с Зеленским вопрос поддержки неонацизма.

«Но что касается свободы выбора — почему нет? Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил — он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом», — напомнил президент.

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По мнению Путина, придя к власти, Зеленский испугался агрессии неонацистов и националистов. Поэтому не стал с ними бороться, хотя даже отец нынешнего украинского президента во время Великой Отечественной войны воевал с фашизмом.

Путин напомнил, что Запад во главе с США всегда поддерживают тех, кто борется с Россией. Вот и Зеленский занял такую позицию, несмотря на обещания своему народу.

«Он обманул своих избирателей», — подчеркнул Путин.

Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов. В беседе подняли самые разные темы: от конфликта на Украине до американской экономики и деятельности миллиардера Илона Маска. Российский глава уже стал трендом в соцсети Х в США, количество постов с ним превысило 1,3 миллиона. Видеозапись с президентом и журналистом посмотрели более 50 миллионов человек. Ранее полное интервью с переводом появилось на Rutube «360».