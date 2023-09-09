Мир 09 сентября 2023, 17:30 «Обман народа». Азербайджан заявил о незаконности выборов президента в Нагорном Карабахе МИД Азербайджана заявил о нарушении Конституции на выборах в Нагорном Карабахе Unsplash

Читать 360tv в

Проведение президентских выборов в Нагорном Карабахе грубо нарушает Конституцию Азербайджана. Об этом заявил МИД республики.

В ведомстве заявили, что легитимной основой выборов на территории Азербайджанской Республики могут быть только ее Конституция и законы. Проведение «выборов» доказывает, что Армения, создавшая так называемый режим в Карабахе, не заинтересована в мирном процессе и склонна обострять ситуацию, считают в МИД.

Реклама

«Армения должна отказаться от ненужных попыток обмануть свой народ и международное сообщество, положить конец претензиям на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», — подчеркивается в заявлении.

МИД Азербайджана призвал Армению к конструктивному участию в «процессе нормализации» и выполнению международных обязательств.