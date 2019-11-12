Обложка пластинки Royksopp от Бэнкси ушла за рекордную сумму
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Как пишет NME, обложку выставил на продажу один из музыкальных сайтов. Порталу удалось получить за работу Бэнкси рекордную сумму в 10 256 долларов.
Лот является редким, так как Бэнкси нарисовал всего 100 подобных изображений. Норвежский электронный дуэт получил обложку для пластинки в 2002 году. На ней — название группы, выведенное зеленым жирным шрифтом, и абстрактные рисунки, напоминающие кроны деревьев.
Другие копии записи были проданы ранее за семь и восемь тысяч долларов.
Бэнкси является популярным стрит-арт-художником и режиссером. Его работы затрагивают острую социальную тематику. За годы профессиональной деятельности вокруг его личности ведутся непрекращающиеся споры. Никто достоверно не знает подробности биографии художника, а также настоящее имя. Кроме того, самого Бэнкси никогда не видели, а свою личность он держит в строжайшем секрете.