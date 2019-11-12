Обложка пластинки Royksopp от Бэнкси ушла за рекордную сумму

Известный британский художник Бэнкси нарисовал обложку для музыкальной пластинки группы Royksopp из Норвегии. Изображение для винила приобрели за сумму более 10 тысяч долларов.

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Как пишет NME, обложку выставил на продажу один из музыкальных сайтов. Порталу удалось получить за работу Бэнкси рекордную сумму в 10 256 долларов.

Лот является редким, так как Бэнкси нарисовал всего 100 подобных изображений. Норвежский электронный дуэт получил обложку для пластинки в 2002 году. На ней — название группы, выведенное зеленым жирным шрифтом, и абстрактные рисунки, напоминающие кроны деревьев.

Другие копии записи были проданы ранее за семь и восемь тысяч долларов.

Бэнкси является популярным стрит-арт-художником и режиссером. Его работы затрагивают острую социальную тематику. За годы профессиональной деятельности вокруг его личности ведутся непрекращающиеся споры. Никто достоверно не знает подробности биографии художника, а также настоящее имя. Кроме того, самого Бэнкси никогда не видели, а свою личность он держит в строжайшем секрете.