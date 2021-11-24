Обломки старинного фрегата нашли жители Риги

В латвийской столице на пляже Ритабулли местные жители обнаружили части каркаса старинного корабля. Об этом сообщило РИА ФАН.

По мнению специалистов, обломкам корабля может быть от 100 лет и больше, поскольку там были еще кованые гвозди.

«Железо море подъело. Но то, что было в песке, сохраняется хорошо», — обратил внимание исследователь Балтийского моря Юрий Ефременков.

Найденные обломки планируется отреставрировать и поместить в местный музей. Отмечается, что на территории Латвии это не первая подобная находка. В 2004 году на пляж выбросило руль старинного судна.

«5,5 метра высота, ширина — метр, толщина — 30 сантиметров. Это как минимум фрегат парусный», — уточнил Ефременков.