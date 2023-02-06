Мир 06 февраля 2023, 00:38 Обломки сбитого США китайского аэростата будут собирать несколько дней — СМИ NYT: обломки сбитого США китайского аэростата будут собирать несколько дней РИА «Новости»

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Сбор обломков сбитого американскими военными китайского аэростата займет несколько дней. Части конструкции отдадут спецслужбам США для изучения, сообщило издание The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

По информации собеседников газеты, в операции по поиску обломков участвуют водолазы ВМС США. Они начали искать части сбитого аэростата вскоре после их падения в воду. Когда детали найдут, их передадут правоохранителям и разведчикам.

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Ранее научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян предупредил, что решение США сбить аэростат Китая может создать «очень плохой» прецедент для отношений двух стран.

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В конце января китайский воздушный шар заметили в воздушном пространстве США. Власти Китая заявили, что аэростат занимался метеорологическими наблюдениями, но в какой-то момент сбился с курса. Руководство США неделю решало, как поступить с объектом. В итоге шар сбили по поручению американского лидера Джо Байдена. К этому времени аэростат успел долететь до Южной Каролины.