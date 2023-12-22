Мир 22 декабря 2023, 02:23 Обломки ракеты упали на жилой дом в Киеве из-за ошибки украинской ПВО «Страна.ua»: в Киеве из-за ошибки ПВО обломки ракеты упали на многоэтажку РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны Украины допустили ошибку во время отражения массированной атаки беспилотников, в результате которой обломки ракеты попали в жилой дом. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве в результате работы ПВО по „Шахедам“ в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом», — написали журналисты.

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Мэра Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в дом в Голосеевском районе, куда отправили спасателей. Помимо этого, в городе раздался сильный взрыв еще и в районе Позняков.

После попадания ракеты в жилой дом в Соломенском районе на здании загорелась крыша. Сейчас в Киеве воздушную тревогу отменили.

Ранее киевляне сообщали о мощных взрывах в небе над городом. В городе была объявлена воздушная тревога, всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Сирены, предупреждающие о возможной угрозе с воздуха, также работали в 11 регионах страны. Тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.