Мир 22 июня 2023, 22:24 Обломки пропавшего батискафа «Титан» указали на взрыв Береговая охрана США: обломки батискафа указывают на направленный внутрь взрыв Freepik

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Оставшиеся части от батискафа «Титан», который пропал в водах Атлантики, свидетельствуют, что произошел направленный внутрь взрыв. Об этом сообщили в береговой охране США, передало РИА «Новости».

Ранее компания OceanGate Expeditions объявила экипаж исчезнувшего батискафа погибшим. Их назвали истинными исследователями, которые любили приключения и разделяли это увлечение друг с другом. Помимо компании смерть экипажа подтвердила американская береговая охрана. Там отметили, что обнаруженные обломки действительно принадлежат «Титану».

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О найденных фрагментах батискафа сообщил телеканал Sky News. Подробнее о них журналистам рассказал специалист по вопросам проведения поисково-спасательных операций Дэвид Мернс. Он отметил, что обнаруженные посадочная рама и задняя крышка устройства точно от «Титана» из-за особенностей подводного аппарата.

Происшествие с «Титаном» произошло 18 июня. Батискаф пропал без вести после погружения к месту крушения лайнера «Титаник». На борту были пять человек, трое из них — туристы. Уже 22 июня все запасы кислорода на аппарате закончились, в этот же день специалисты нашли обломки устройства.