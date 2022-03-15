Обломки двух украинских штурмовиков Су-25 нашли в Херсонской области

Работающая на Украине съемочная группа телеканала «Звезда» сняла на видео место крушения двух украинских штурмовиков Су-25. Кадры с места событий появились в Telegram-канале редакции.

Корреспондент Валентин Гвоздев заявил, что обломки разбросало в радиусе 300 метров. Он не исключил, что самолеты сбили еще в воздухе во время полета на сверхмалой высоте. Летчики штурмовиков катапультироваться не успели.

Во вторник, 15 марта, официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ударом высокоточного оружия по военному аэродрому Краматорска Воздушно-космические силы России поразили ангары. В них находились четыре штурмовика Су-25, вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8. Генерал-майор добавил, что российская авиация за сутки уничтожила 136 военных объектов Украины.

Российские войска продолжают проведение специальной операции, которая идет с конца февраля. Она призвана обеспечить безопасность жителей республик Донбасса. Для ликвидации военной инфраструктуры соседней страны Вооруженные силы России используют только высокоточное оружие.