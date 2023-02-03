Мир 03 февраля 2023, 19:13 Облившего краской памятник Бандере курсанта осудили на два года во Львове Суд во Львове вынес приговор курсанту, облившему краской памятник Степану Бандере Википедия

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Курсанту военной академии, который облил краской памятник бывшему лидеру украинских националистов Степану Бандере, назначили два года условного срока. Решение вынес Галицкий районный суд Львова, сообщил украинский портал «Судебный репортер».

Подсудимый, являющийся участником боевых действий, признал свою вину и заключил соответствующее соглашение со следствием. Он также полностью возместил материальный ущерб, оцененный местной администрацией в 7100 гривен.

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В конце января 2021 года курсанту одной из местных военных академий пообещали денежное вознаграждение взамен на то, что он обольет красной краской памятник Бандере во Львове. Мужчина согласился и 5 февраля совершил преступление.

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Ранее Служба безопасности Украины задержала мужчину, который призвал нанести ракетный удар по памятнику Степану Бандере во Львове. По данным СБУ, задержанный якобы передал координаты этого монумента военным ДНР.

Степан Бандера был одним из лидеров «Украинской повстанческой армии»* (УПА*). Жертвами Волынской резни в 1943 году стали тысячи поляков и украинцев, которые не стали сотрудничать с фашистами.

*УПА — запрещенная в России экстремистская организация.