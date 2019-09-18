Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам

Археологам и судмедэкспертам удалось выяснить, как выглядела женщина эпохи неолита, чьи останки нашли на территории Гибралтара в 1996 году.

Как сообщил портал Archaeology News Network, окаменелые останки женщины, которая жила на территории современного Гибралтара около 7,5 тысячи лет назад, обнаружили в 1996 году под скалой Кальпея. Было решено дать этой древней женщине такое же имя.

Археологи впервые обнаружили средневековый скелет женщины‐художницы Подробнее

«Мы знаем, что у этой женщины были темные волосы и темные глаза. Во время изучения ее ДНК оказалось, что 10% ее генов идентичны генам местных охотников мезолита, но 90% генов совпали с генами жителей Анатолии (современной Турции)»., — приводит портал слова одного из участников исследования, профессора Клайва Финлейсона.

Ученые полгода назад начали работу по воссозданию облика древней женщины. К процессу подключили профессиональных судмедэкспертов.

Окаменевший череп «Кальпеи» потерял форму, однако специалистам удалось воссоздать его при помощи лазерного сканирования. Модель напечатали на 3D-принтере. Во время работы использовали натуральные человеческие волосы.

После того, как работа была завершена, оказалось, что женщина была не похожа на неандертальца — у нее был облик современного человека. По данным ученых в момент смерти ей было от 30 до 40 лет.