Облегченный визовый режим не приведет к наплыву китайских трудовых мигрантов

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков заявил, что региону нет смысла опасаться неконтролируемого притока трудовых мигрантов из Китая, сообщило ИА RNS.

Депутат Павел Шперов на заседании Госдумы указал на риск негативных последствий облегченного визового режима и расширения применения электронных виз для китайских туристов на Дальнем Востоке. Он заявил, что это может привести к бесконтрольному потоку в регион китайских трудовых мигрантов.

Павел Волков заверил, что опасения Шперова беспочвенны. Он отметил, что приезжать по туристическим визам с целью поиска заработка не выгодно. Турист может посетить только тот регион, в который выдана виза, а также должен пересечь границу в обратном направлении в том же регионе. Волков напомнил, что срок действия визы составляет восемь дней.

По словам Волкова, использование в таких целях туристических облегченных виз слишком сложно, и для этого «существуют другие способы», то есть иные виды виз.

Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о въезде на территорию России иностранцев через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по электронным визам.