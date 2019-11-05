Облегченный визовый режим не приведет к наплыву китайских трудовых мигрантов
Депутат Павел Шперов на заседании Госдумы указал на риск негативных последствий облегченного визового режима и расширения применения электронных виз для китайских туристов на Дальнем Востоке. Он заявил, что это может привести к бесконтрольному потоку в регион китайских трудовых мигрантов.
Павел Волков заверил, что опасения Шперова беспочвенны. Он отметил, что приезжать по туристическим визам с целью поиска заработка не выгодно. Турист может посетить только тот регион, в который выдана виза, а также должен пересечь границу в обратном направлении в том же регионе. Волков напомнил, что срок действия визы составляет восемь дней.
По словам Волкова, использование в таких целях туристических облегченных виз слишком сложно, и для этого «существуют другие способы», то есть иные виды виз.
Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о въезде на территорию России иностранцев через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по электронным визам.