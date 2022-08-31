Облегченный визовый режим Евросоюза с Россией полностью приостановят

Страны Евросоюза достигли политической договоренности о том, чтобы полностью приостановить облегченный визовый режим с Россией. Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Вопрос о судьбе облегченного визового режима обсуждался в рамках неформальной встречи глав МИД европейских стран в Праге, сообщило РИА «Новости».

«Мы достигли политического решения о полной приостановке соглашения [об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом]», — сказал Боррель.

Соглашение об упрощенном визовом режиме начало действовать в 2007 году. Стороны договорились снизить визовые сборы, упростили процедуру получения мультивиз, сократили список необходимых документов, а для дипломатов визы и вовсе упразднили.

Ранее о том, что ЕС приостановит это соглашение, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. При этом он отметил, что на встрече в Праге участники не согласовали общий запрет на выдачу виз россиянам, потому что многие выступили против этого.