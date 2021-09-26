Облако вулканического пепла вызвало закрытие аэропорта в Ла-Пальма

Облако пепла от извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха вынудило руководство столичного аэропорта Ла-Пальма объявить о его закрытии. Извержение уже заставило около семи тысяч жителей покинуть свои дома. Лава разрушила 420 зданий и покрыла площадь в 190 гектаров.

Как сообщило Еuronews, аэропорт закрыли после отмены семи рейсов на остров и обратно. Другие воздушные гавани на Канарских островах все еще работают.

Извержение вулкана началось неделю назад. В последние дни его интенсивность увеличилась, что привело к эвакуации еще трех деревень на острове.

В пятницу 24 сентября аварийные бригады отошли от вулкана, лава и пепел покрыли обширную территорию. При этом скорость расплавленных потоков заметно снизилась. Власти больше не могут предсказать, когда они встретятся с водами Атлантического океана. Экологи этого опасаются из-за возможного выбросы ядовитых газов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что 28 сентября правительство Испании объявит Ла-Пальму зоной, пострадавшей от стихийного бедствия. Эта мера разблокирует оказание помощи жителям.

Ранее вулканологи прогнозировали, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха будет продолжаться от 24 до 84 дней.