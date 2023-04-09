09 апреля 2023, 13:33
Облако токсичного дыма образовалось после пожара в Гамбурге
Облако ядовитого дыма образовалось после крупного пожара в Гамбурге
Облако ядовитого дыма образовалось в немецком городе Гамбург после крупного пожара. Об этом сообщил журнал Spiegel.
По данным издания, в районе Ротенбургсорт утром в воскресенье произошло возгорание двух складов. В связи с этим пожарная служба Гамбурга распространила предупреждение, классифицировав пожар и задымление как «крайнюю опасность».
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«Жители Ротенбургсорта могут пострадать от дымовых газов и химических компонентов, содержащихся в вдыхаемом воздухе», — говорится в заявлении экстренной службы.
Жителей призвали закрыть окна и двери, а также отключить кондиционеры, чтобы ядовитый дым не проник в дома. Автомобилистам рекомендовано немедленно покинуть район ЧП.
По данным радиостанции NDR, возгорание произошло около 4:30 утра (5:30 по московскому времени) на автомобильной стоянке. Предполагается, что облако, которое образовалось после пожара, содержит сероводород.
В американском городе Луисвилле в конце марта частично затонула незакрепленная баржа, на борту которой находилось 1400 тонн метанола. Чтобы избежать утечки токсичных веществ, местным властям пришлось открывать шлюзы на плотине реки Огайо.
Германия
Экология
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