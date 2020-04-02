Обладатель «Грэмми» Адам Шлезингер скончался из-за коронавируса в США

Известный американский музыкант Адам Шлезингер не смог побороть коронавирус. Он скончался от осложнений заболевания в возрасте 52 лет.

Представитель композитора Джош Грир 31 марта сообщил, что Шлезингер очень болен, пишет издание Variety. На тот момент музыкант уже неделю лежал в одной из больниц штата Нью-Йорк. Врачам не удалось его спасти, он скончался утром 1 апреля.

Адам Шлезингер был одним из основателей групп Fountains of Wayne, Ivy и Tinted Windows. За годы своей творческой деятельности он успел получить три премии «Эмми» и музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». Композитор был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за главную композицию для картины Тома Хэнкса «То, что ты делаешь».

Сейчас в США зафиксировано более 215 тысяч случаев инфицирования. От коронавируса скончались более пяти тысяч человек. В мире COVID-19 болеют свыше 936 тысяч человек.

Шлезингер стал не единственным известным человеком с положительным тестом на коронавирус. Так, врачи борются за жизнь оперного певца Пласидо Доминго, который сам сообщил о своей болезни 22 марта. До российских звезд коронавирус тоже добрался. COVID-19 болеют Лев Лещенко, Борис Акунин и Дмитрий Страхов.