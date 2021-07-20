Обязательную вакцинацию для пожилых и студентов ввели в Туве

В Туве в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп жителей. Ранее в республике ввели локдаун, сообщило Ura.ru.

Вакцинация станет обязательной для студентов и граждан старше 65 лет. Также привиться должны медики, работники образовательных структур и общественного транспорта, социальной сферы и сферы обслуживания. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак.