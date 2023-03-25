Мир 25 марта 2023, 09:05 Обязательное оформление сопроводительных накладных в торговле со странами ЕАЭС внедрят в Казахстане с 1 апреля Пресс-служба Кремля

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Механизм прослеживаемости товаров в торговле с ЕАЭС внедрят в Казахстане с 1 апреля. Об этом сообщил глава департамента администрирования комитета государственных доходов министерства финансов республики Кадыр Исмагулов. Он рассказал о новой мере в интервью РИА «Новости».

«Внедряется обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС», — описал Исмагулов.

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По его словам, эту меру введут для минимизации теневого оборота и потерь по НДС. Также он отметил, что такую процедуру еще с 2020 года реализуют в рамках пилотного режима и на добровольной основе.

Исмагулов сказал, что оформлять документы нужно в электронном виде до приезда в Казахстан. Для этого нужна электронная цифровая подпись Подобный процесс оформления, по словам Исмагулова, исключает использование подставных лиц в логистике поставок.

Также новая мера автоматизирует контроль за таможенным оформлением товаров.