Обязательное ношение масок на улице ввели в Париже

В Париже и его окрестностях вновь введен масочный режим на открытом воздухе. Об этом написала газета Le Figaro со ссылкой на сообщение полиции префектуры Парижского региона — Иль-де-Франс.

Власти Парижа ранее пытались установить масочный режим на улице, однако тогда их попытку отменил административный суд столицы Франции. Судьи посчитали, что мера не соответствовала «требованиям соблюдения строгой пропорции имеющемуся санитарному риску», сообщило издание INC-news.

Иль-де-Франс или Парижский регион — самый многонаселенный регион государства, в котором проживают более 12,1 миллиона человек.