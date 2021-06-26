Обязательное ношение масок на улице отменили в Испании

Начиная с 26 июня жители Испании могут больше не надевать маски на улице. Решение об отмене ограничения приняло правительство королевства после улучшения эпидемической ситуации.

Согласно указу кабмина, с 26 июня на улицах отменяется обязательное ношение масок. При этом жители должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Правила не распространяется на тех, кто живет вместе.

При этом испанцы обязаны надевать маски во всех закрытых общественных местах. Также средства защиты необходимо использовать во время крупных мероприятий, проводимых на свежем воздухе. В общественном транспорте масочный режим тоже остается обязательным. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере до 100 евро.

Решение правительства приняли в обществе неоднозначно. Издание 20 Minutos опубликовало опрос, согласно которому идею об отмене масочного режима на улице поддержали 46% испанцев. Преждевременной инициативу назвали 42,5% респондентов. По их словам, в стране все еще высокий риск заражения коронавирусом. Ограничение действовало в Испании порядка года.