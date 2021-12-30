Обязательное использование русского языка в рекламе отменили в Казахстане

Власти Казахстана приняли решение отменить обязательное использование русского языка в рекламе. Соответствующие поправки подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности», — процитировал RT сообщение пресс-службы.

По ранее действующему законодательству Казахстана, все бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация должны были быть представлены сразу на двух языках — казахском и русском.