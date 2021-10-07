Обязательная вакцинация для одной категории граждан введена в Канаде

Власти Канады сказали всем государственным служащим вакцинироваться в обязательном порядке. Под эту категорию попали полицейские, чиновники и военные, написал «Интерфакс».

Для прохождения процедуры госслужащим выделили два месяца. В случае отказа их отправят в отпуск без сохранения зарплаты. Однако если же у кого-то из них будет методвод, то отстранение от работы не потребуется, написало ИА НСН.

Кроме того, канадский вице-премьер Христя Фриланд заявила, что к обязательной вакцинации должны примкнуть граждане, которые передвигаются по стране на железнодорожном транспорте. По словам чиновника, такие шаги в борьбе с ковидом позволят как можно скорее восстановить экономику и социальную сферу.