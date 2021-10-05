Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике присудили ученым Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи. Награду вручили за прорыв в изучении сложных физических систем.

Лауреатов Нобелевской премии по физике 2021 года объявили на официальной странице в Twitter.

Шведская королевская академия наук присудила премию Манабе, Хассельману и Паризи за их «новаторский вклад в понимание сложных физических систем».

Манабе и Хассельман получат одну часть премии — за физическое моделирование климата Земли и оценки прогнозирования глобального потепления. А Паризи наградят за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах масштабом от атома до планеты.

Накануне были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Ученым присудили награду за открытие рецепторов осязания и температуры. Их исследование было посвящено тому, как человек взаимодействует с окружающим миром. Они выяснили, как активизируются нервные импульсы, благодаря которым организм ощущает прикосновение, холод или тепло.

Нобелевская неделя стартовала 4 октября.