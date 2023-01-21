Мир 21 января 2023, 13:20 Объявленные предателями на Украине артисты лишатся госнаград Минкульт Украины направил в Раду законопроект о лишении госнаград артистов-предателей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Верховной рады Украины рассмотрят законопроект о лишении государственных наград предавших страну артистов. Документ разработало Министерство культуры и информационной политики страны. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что законопроект прошел регистрацию в государственном парламенте и его вынесут для рассмотрения.

Реклама

«Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, которые зарекомендовали себя как предатели», — написал Ткаченко.

Реклама

Министр добавил, что депутаты также взяли в разработку законопроект о «депушкининизации» Украины. Речь идет о процедуре, по которой снесут или уберут из публичного пространства памятники и монументы, установленные в Советском Союзе.

«Будем работать над более широким законом о дальнейшей деколонизации, суверенизации и лишении тоталитарного прошлого нашего культурного пространства» — пообещал министр.

Сносы советских памятников на Украине начались еще в 2015 году, после принятия закона о «декоммунизации». В рамках борьбы с советским прошлым Министерство культуры начало бороться с названиями улиц. Глава ведомства Александр Ткаченко направил на рассмотрение депутатов законопроект о переименовании всех улиц Пушкина. По мнению министра, это сократит влияние «российских нарративов».