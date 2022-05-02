Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты выехали из России

Объявленные персонами нон грата сотрудники посольства Бельгии покинули Россию. Об этом сообщило бельгийское информационное агентство Belga.

«12 сотрудников посольства, против которых была принята эта мера, уже вернулись в Бельгию», — заявил агентству представитель бельгийского Министерства иностранных дел.

Дипломаты вместе с членами своих семей отправились из России домой на военно-транспортном самолете ВВС Бельгии. Причиной использования транспорта военных стало отсутствие регулярного сообщения между двумя странами.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, посольство Бельгии в России продолжит свою работу, несмотря на отъезд значительного числа специалистов.

«Наше посольство в Москве остается открытым, продолжает функционировать, несмотря на сокращение числа сотрудников», — уточнил в МИД Бельгии.

В конце апреля в МИД России вызвали посла Бельгии Марка Михильсена. Ему выразили решительный протест в связи с высылкой сотрудников российских загранучреждений из Бельгии. Речь шла о 21 человеке.