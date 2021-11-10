Объявленного в розыск уроженца Набережных Челнов задержали в Колумбии

Полицейские Колумбии задержали в аэропорту Боготы россиянина Владимира Таранца, известного под прозвищем Али Али. Он находился в федеральном розыске по обвинению в причастности к террористической группировке «Исламское государство»*. Об этом сообщил главный комиссар полиции Колумбии Хорхе Варгас на своей странице в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что Таранца задержали прямо в аэропорту и доставили в отдел полиции. На месте ему дали ознакомиться с документами о задержании.

Варгас уточнил, что задержанного россиянина подозревают в боевых действиях в составе террористических групп на территории Сирии. В Латинскую Америку Таранец прилетел из Турции и намеревался добраться до Гватемалы. В ближайшее время его экстрадируют в Россию по линии Интерпола.

Как сообщило издание «Бизнес-онлайн» со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, Таранец ранее проживал в Набережных Челнах и проходил обвиняемым по уголовным делам об участии в незаконном вооруженном формировании и мошенничестве. После того как он сбежал, городской отдел полиции объявил его в розыск.



*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.