Траур по жертвам коронавируса объявят в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим в результате коронавирусной инфекции.

«Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю днем национального траура», — сказал Токаев в ходе телеобращения к гражданам по ситуации с коронавирусом в стране. Его слова приводит РИА «Новости».

За минувшие сутки в Казахстане выявлено больше 1,3 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом общее число коронавирусных пациентов в стране достигло 51,06 тысячи. В стране зафиксировано 264 летальных случаев из-за инфекции.

Ранее стало известно, что борт МЧС России с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом прибыл в Казахстан. В грузе, который прибыл в Нур-Султан, находятся медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты.

Несколько дней назад подмосковные врачи вылетели в Казахстан для помощи местным врачам в борьбе с инфекцией. В Казахстан вылетели анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи, уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.