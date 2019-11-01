  • Объявившие забастовку дипмиссии Израиля возобновят работу с 1 ноября

    01 ноября 2019, 00:15

    Валерия Шафирко

    Дипломатические посольства Израиля по всему миру, которые ранее объявили забастовку, возобновят свою работу с 1 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильского МИД.

    «Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра», — приводит агентство слова представителя пресс-службы израильского внешнеполитического ведомства.

    Востоковед объяснил всемирную забастовку дипломатов Израиля

    Подробнее

    Как пояснил собеседник, суд вынес вердикт, согласно которому вовлеченные стороны, а именно Минфин и профсоюз сотрудников МИД, в течение 25 дней должны найти решение.

    Работники МИД и министерства обороны Израиля объявили забастовку в израильских диппредставительствах за рубежом. Это произошло из-за решения Министерства финансов страны взыскать налог с представительских расходов дипломатов, которые не подкреплены квитанциями.

    Массовые забастовки стали для дипломатов отчаянной попыткой опротестовать данное решение. О забастовке объявили дипмиссии по всему миру, в том числе и посольство Израиля в Москве.