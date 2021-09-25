Объявить импичмент Байдену из-за провала в Афганистане предложили в Конгрессе США

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента США Джо Байдена. Причиной этому она назвала все ошибки, которые были допущены американским лидером при выводе войск из Афганистана.

Документ, в котором Боберт выразила свое мнение, появился в Twitter корреспондента HuffPost Крис д’Анджело. Член палаты представителей обвинила Байдена в том, что он умышленно пренебрег своими обязанностями как главы государства. Более того, она написала, что президент нарушил конституционную клятву.

Политик добавила, что при выводе войск из Афганистана там было брошено дорогостоящее оборудование. Но никаких расследований из-за этого никто не провел. Вместе с Байденом Боберт предложила отправить в отставку и вице-президента США Камалу Харрис. Республиканка добавила, что причиной гибели американцев в Кабуле стали нерешительность Байдена и его некомпетентность во многих вопросах.

Подобные предложения в США звучали и ранее. Отставить Байдена предлагал и американский конгрессмен Джефф Дункан. Весомой причиной для импичмента он также называл провал операции в Афганистане. Республиканка Марджори Тейлор Грин даже вносила резолюцию об импичменте на рассмотрение Конгресса.